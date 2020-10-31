Cenk Tosun antrenmanlara başladı

Çapraz bağları koptuğu için uzun süredir sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, aylar sonra çalışmalara başladı.

Mart ayında sakatlanan milli futbolcumuz Cenk Tosun, çapraz bağ ameliyatı olmuştu.

Aylardır sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki golcü, takımla birlikte çalışmalara başladı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Everton kulübünün geçtiğimiz gün yaptığı idmana katılan Cenk'in, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalışmalar yaptığı da görüldü.

Cenk Tosun'un sahalara dönüş tarihi henüz net olarak bilinmiyor.