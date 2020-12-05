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    Cenk Tosun'lu Everton Burnley ile berabere kaldı

    İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Burnley'in Everton'u konuk ettiği maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 17:33
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    Cenk Tosun'lu Everton Burnley ile berabere kaldı

    İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 beraber kaldı.

    CENK TOSUN 89'DA GİRDİ

    Mücadelede ilk gol 3. dakikada Burnleyli Robbie Brady'den geldi. Everton'un golünü ise 45+3. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

    Cenk Tosun'un yedek başladığı maçta Ancelotti, milli futbolcumuzu 89. dakikada oyuna dahil etti.

    Bu sonucun ardından Everton, 17 puanla 7 sırada yer aldı. Burnley ise 6 puanla 19 sırada yer alıyor.

    İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Burnley deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Everton ise evinde Chelsea'ye konuk edecek.

    Cenk Tosun lu Everton Burnley ile berabere kaldı #1

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