Cezayir'den isyan: Zambiya teknik direktörü gizlice idmanımızı izledi

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Zambiya maçı öncesi rakiplerinin casusluk yaptığını açıkladı.

Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Zambiya Milli Takımı'nın casusluk yaptığını iddia edildi.

Belmadi, "Zambiya'ya karşı alınan sonucu kabullenmek çok zor. Çünkü, yaşananları kabullenmek zor. Herkesin bildiği bir neden var. Oyuncularımı performansları nedeniyle suçlamıyorum. Futbolcular ellerinden geleni yaptı ancak beklentilerimizin ötesinde şeyler gerçekleşti." ifadelerini kullandı.





"CASUSLUK YAPTILAR"

Cezayir'in hocası, "Maçtan önce son taktik antrenmanı yaparken bizi uzaktan seyreden iki kişi olduğunu gördük. Onları gördük ama fark etmeden yaklaşmaya çalıştık. Zambiya Teknik Direktörü ve antrenörü olduğunu anladık. Onları yakalamaya çalıştığımızda ise koşarak kaçtılar. Bu tam bir skandaldı. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun bu işle mücadele etmesi gerek." diyerek sözlerini noktaladı.

3-3 biten maçla ilgili olarak Cezayir Futbol Federasyonu da CAF'a şikayette bulundu.



