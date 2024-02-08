Chelsea ile sözleşmesinin bitimine 7.5 yıl kalan Enzo Fernandez'den ayrılık isteği Sözleşmesinin bitimine 7.5 yıl kalan Arjantinli orta saha Enzo Fernandez'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılmak istediği ileri sürüldü.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile gösterdiği performansla Premier Lig ekibi Chelsea'nin yolunu tutan Enzo Fernandez kariyeriyle ilgili önemli bir karar almak üzere.

31 Ocak 2023 tarihinde Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan ayrılarak Chelsea'ye 121 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan yıldız oyuncu İngiliz ekibiyle 8.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Londra temsilcisiyle 1 yılı geride bırakan 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Takımdan ayrılmakta kararlı

FootballTransfers'in haberine göre; Sözleşmesinin bitimine 7.5 yıl kalan Enzo Fernandez, Chelsea'den ayrılmak istiyor ve kendisine gelecek transfer tekliflerine açık.

53 maçta 6 gol kaydetti

Arjantin Milli Takımı ile kazandığı Dünya Kupası'yla tüm dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncusu, Chelsea formasını 53 kez giydi.

80 milyon euro piyasa değerine sahip olan yıldız isim, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistle mücadele etti.