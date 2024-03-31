Chelsea, 10 kişi kalan Burnley'e puan verdi Chelsea, Premier Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Burnley'i ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Chelsea'nin golleri 44 ve 78. dakikalarda Palmer atarken Burnley'in sayılarını 47. dakikada Cullen ile 81. dakikada ise O'Shea kaydetti.

Konuk ekip uzun süre eksik oynadı

Burnley'de Lorenz Assignon, 40. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 40 puana yükselen Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Arsenal deplasmanına gidecek.

Puanını 18 yapan Burnley ise Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak.