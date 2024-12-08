Chelsea, 7 gollü maçta Tottenham'ı devirdi

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham Hotspur, Chelsea'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho, 61 ve 84. dakikalarda penaltıdan Cole Palmer ile 73. dakikada Enzo fernandez atarken Tottenham'ın gollerini 5. dakikada Dominik Solanke, 11. dakikada Dejan Kulusevski ve 90+6. dakikada Heung-min Son kaydetti.

CHELSEA SERİYE BAĞLADI

Galibiyet serisini 4 maça çıkararak puanını 31 yapan ve maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 4 indiren Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Brentford'u ağırlayacak.

20 puanda kalan Tottenham ise Southampton ile karşılaşacak.