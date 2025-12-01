Chelsea-Arsenal karşılaşması berabere bitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, lider Arsenal'i konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

CHELSEA 10 KİŞİ KALDI, ARSENAL DEPLASMANDA PUANI KAPTI

Chelse, 38. dakikada Moises Caicedo'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalırken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Mücadelede Chelsea'nin golünü, 48. dakikada Trevoh Chalobah kaydetti. Arsenal'e beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Mikel Merino'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal, puanını 30'a yükseltti ve en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea ise 24 puana ulaştı ve 3. sırada konumlandı.

Chelsea, Premier Lig'in 14. haftasında Leeds United'a konuk olacak. Arsenal ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

VAR İNCELEMESİ SONRASI CHELSEA 10 KİŞİ

Karşılaşmanın 36. dakikasında Chelsea'de Caicedo, Merino'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Pozisyonun şiddeti tartışma yaratınca 37. dakikada VAR devreye girdi ve müdahalenin kırmızı kart niteliği taşıyıp taşımadığı incelenmeye başlandı.

İncelemenin tamamlanmasıyla birlikte 38. dakikada karar değişti; Caicedo kırmızı kart gördü ve Chelsea sahada 10 kişi kaldı.

EKSİK CHELSEA ÖNE GEÇTİ

Eksik olmasına rağmen oyundan düşmeyen Chelsea, ikinci yarının hemen başında öne geçmeyi başardı.

48. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda James'in ortasını ön direkte aşıran Chalobah, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.

ARSENAL, BERABERLİĞİ YAKALADI

Arsenal ise bu gole hızlı bir yanıt verdi. 59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hızla giren Saka'nın arka direğe gönderdiği ortada çok iyi yükselen Merino, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve karşılaşmaya 1-1'lik dengeyi getirdi.