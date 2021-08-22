Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
413.644
-1.38%
EXEN Coin
27.81
3.88%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C

    Chelsea, Arsenal'i 2 golle geçti

    Premier Lig'de Chelsea, Londra derbisinde Arsenal'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Chelsea'nin yeni transferi Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 20:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Chelsea, Arsenal'i 2 golle geçti

    Premier Lig'in 2. haftası Londra derbisine sahne oldu.

    Arsenal'ın Chelsea'yi konuk ettiği başkent derbisinde gülen taraf Maviler oldu.

    Chelsea karşılaşmada gol perdesini 15. dakikada açtı. 7 yıl sonra Chelsea'ye dönen Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    35. dakikada, ilk golün asistini yapan Reece James topu filelere yolladı ve skoru 2-0'a getirdi.

    Chelsea, Arsenal i 2 golle geçti #1

    CHELSEA İKİDE İKİ YAPTI

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, Arsenal deplasmanında 2-0 kazanarak ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı.

    İkinci maçta da golle tanışamayan Arsenal ise ikinci haftayı da puansız kapattı. Arsenal 1992-93 sezonundan bu yana ilk kez bir haftayı küme düşme hattında tamamladı.

    Chelsea, Arsenal i 2 golle geçti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir