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- Chelsea, Arsenal'i 2 golle geçti
Chelsea, Arsenal'i 2 golle geçti
Premier Lig'de Chelsea, Londra derbisinde Arsenal'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Chelsea'nin yeni transferi Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 20:37
Premier Lig'in 2. haftası Londra derbisine sahne oldu.
Arsenal'ın Chelsea'yi konuk ettiği başkent derbisinde gülen taraf Maviler oldu.
Chelsea karşılaşmada gol perdesini 15. dakikada açtı. 7 yıl sonra Chelsea'ye dönen Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
35. dakikada, ilk golün asistini yapan Reece James topu filelere yolladı ve skoru 2-0'a getirdi.
CHELSEA İKİDE İKİ YAPTI
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, Arsenal deplasmanında 2-0 kazanarak ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı.
İkinci maçta da golle tanışamayan Arsenal ise ikinci haftayı da puansız kapattı. Arsenal 1992-93 sezonundan bu yana ilk kez bir haftayı küme düşme hattında tamamladı.