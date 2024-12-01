Chelsea, Aston Villa karşısında 3 golle güldü
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı ev sahibi Chelsea, 3-0'lık skorla kazandı.

CHELSEA, RAHAT KAZANDI

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nicolas Jackson, 36. dakikada Enzo Fernandez ve 83. dakikada Cole Palmer kaydetti.

ASTON VILLA, 19 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 25 puana ulaştı. Aston Villa ise 19 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, Southampton'a konuk olacak. Aston Villa ise Brentford'u ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor