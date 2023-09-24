Chelsea, Aston Villa'ya kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 1-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'de 20 yaşındaki sağ bek Malo Gusto, 58. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Aston Villa'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 73. dakikada Ollie Watkins kaydetti.
Zaniolo 75 dakika oynadı
Konuk ekip Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo maça 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Zaniolo'nun performansı beğeni topladı.
Chelsea'de kötü gidişat sürüyor
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini aldı ve 5 puanla haftayı kapattı. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa puanını 12'ye yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Chelsea, Fulham'la deplasmanda karşılaşacak. Aston Villa, Brighton Hove Albion'ı konuk edecek.