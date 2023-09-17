Chelsea, Bournemouth deplasmanında puan bıraktı Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile golsüz berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth ile Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı. Bu lig mücadelesi başladığı şekilde 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Chelsea 14. sırada yer aldı

Chelsea bu beraberlikle 5 puanda 14. sırada yer alırken, Bournemouth'da 3 puanda kaldı.

Chelsea bir sonraki karşılamasında sahasında Aston Villa'yı konuk ederken, Bournemouth, Brighton ile deplasmanda karşılaşacak.