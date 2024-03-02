Chelsea, Brentford deplasmanında iki puan bıraktı

İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Brentford ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan ve 4 golün çıktığı müsabakada kazanan çıkmadı. Gol düellosu 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Skoru Disasi belirledi
Chelsea, 35. dakikada Nicolas Jackson ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Brentford, ikinci yarıda geri döndü.
Ev sahibi ekip, 50. dakikada Mads Roerslev ve 69. dakikada Yoane Wissa'nın attığı gollerle 2-1 öne geçti.
Chelsea'de 83'te sahneye çıkan Axel Disasi maçın skorunu 2-2 olarak tayin etti.
İki takım da 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonucun ardından Chelsea 36, Brentford 26 puana yükseldi.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Brentford, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek.
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