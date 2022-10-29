Chelsea, Brighton'a farklı mağlup oldu

Premier Lig'in 14. hafta maçında Brighton, eski menajeri Graham Potter'ın çalıştırdığı Chelsea'yi evinde 4-1 mağlup etti.

Premier lig 14. hafta mücadelesinde Brighton, sahasında Chelsea ile karşılaştı. Community Stadium'da oynanan mücadeleyi Brighton 4-1 kazandı.

Brighton 4 golle kazandı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Trossard, 14. dakikada Loftus Cheek(K.K.), 42. dakikada Chalobah (K.K.) ve 90+2. dakikada Gross attı. Chelsea'nin tek golü 48. dakikada Kai Havertz'ten geldi.

Brighton ilk kez Chelsea'yi yendi

Brighton, Premier Lig tarihinde ilk kez Chelsea'yi mağlup etti. Chelsea ise 6 maç sonra mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından Brighton puanını 18'e çıkardı. Chelsea ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Chelsea ile Arsenal karşılaşacak

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal'i konuk edecek. Brighton ise Wolverhampton deplasmanına gidecek.