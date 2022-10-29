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    Chelsea, Brighton'a farklı mağlup oldu

    Premier Lig'in 14. hafta maçında Brighton, eski menajeri Graham Potter'ın çalıştırdığı Chelsea'yi evinde 4-1 mağlup etti.
    • 29.10.2022 - 19:23
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 19:23
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    Chelsea, Brighton'a farklı mağlup oldu

    Premier lig 14. hafta mücadelesinde Brighton, sahasında Chelsea ile karşılaştı. Community Stadium'da oynanan mücadeleyi Brighton 4-1 kazandı.

    Brighton 4 golle kazandı

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Trossard, 14. dakikada Loftus Cheek(K.K.), 42. dakikada Chalobah (K.K.) ve 90+2. dakikada Gross attı. Chelsea'nin tek golü 48. dakikada Kai Havertz'ten geldi.

    Chelsea, Brighton a farklı mağlup oldu #1

    Brighton ilk kez Chelsea'yi yendi

    Brighton, Premier Lig tarihinde ilk kez Chelsea'yi mağlup etti. Chelsea ise 6 maç sonra mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından Brighton puanını 18'e çıkardı. Chelsea ise 21 puanda kaldı.

    Chelsea, Brighton a farklı mağlup oldu #2

    Gelecek hafta Chelsea ile Arsenal karşılaşacak

    Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal'i konuk edecek. Brighton ise Wolverhampton deplasmanına gidecek.

    Chelsea, Brighton a farklı mağlup oldu #3

    Chelsea, Brighton a farklı mağlup oldu #4


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