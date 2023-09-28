Chelsea, Brighton'u tek golle geçti

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İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Chelsea ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadele tur atlayan taraf 1-0'lık skorla Chelsea oldu.
Eylül ayındaki ilk golünü atan Chelsea tur atladı
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Mauricio Pochettino yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan Chelsea, Eylül ayındaki ilk golünü Brighton & Hove Albion'a attı.
Premier Lig'de son 3 maçta 2 kez kaybeden, 1 kez berabere kalan Chelsea, Lig Kupası'nda tur atlayarak biraz olsun moral buldu.
İngiltere Lig Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri şu şekilde:
Manchester United - Newcastle
Bournemouth - Liverpool
Chelsea - Blackburn
West Ham - Arsenal
Everton - Burnley
Exeter - Middlesbrough
Mansfield - Port Vale
Ipswich - Fulham