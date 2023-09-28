Chelsea, Brighton'u tek golle geçti Chelsea, İngiltere Lig Kupası maçında Eylül ayındaki ilk golünü Brighton'a atarak 1-0 ile tur atladı.

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İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Chelsea ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadele tur atlayan taraf 1-0'lık skorla Chelsea oldu.

Eylül ayındaki ilk golünü atan Chelsea tur atladı

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

Mauricio Pochettino yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan Chelsea, Eylül ayındaki ilk golünü Brighton & Hove Albion'a attı.

Premier Lig'de son 3 maçta 2 kez kaybeden, 1 kez berabere kalan Chelsea, Lig Kupası'nda tur atlayarak biraz olsun moral buldu.

İngiltere Lig Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri şu şekilde:

Manchester United - Newcastle

Bournemouth - Liverpool

Chelsea - Blackburn

West Ham - Arsenal

Everton - Burnley

Exeter - Middlesbrough

Mansfield - Port Vale

Ipswich - Fulham