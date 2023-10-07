Chelsea, Burnley'i farklı geçti Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea deplasmanda Burnley'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde Burnley ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Turf Moor'da oynanan maçı konuk ekip Chelsea, 4-1'lik skorla kazandı.

Londra ekibine üç puanı getiren golleri 42. dakikada Al Dakhil(k.k.), 50. dakikada penaltıdan Palmer, 65. dakikada Sterling ve 75. dakikada Jackson kaydetti. Burnley'in golü 15. dakikada Odobert'ten geldi.

Chelsea art arda 2. kez kazandı

Pochettino'nun takımı ligde üst üste 2. toplamda ise 3. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Londra ekibi puanını 11'e çıkardı. Burnley ise 4 puanda kaldı.

Ligin 9. haftasında Chelsea, Arsenal'i ağırlayacak. Burnley ise Brentford deplasmanına gidecek.