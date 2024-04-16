Chelsea, Cole Palmer'ın 4 gol attığı maçta Everton'ı farklı yendi

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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Chelsea, Everton'ı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 6-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Cole Palmer, 4 gol attı
Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikalarda attığı gollerle maça çok hızlı bir başlangıç yapan Chelsea, 44. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Palmer'ın penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getiren Chelsea, 90. dakikada Alfie Gilchrist'in golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Sıradaki rakip Arsenal
Bu sonucun ardından puanını 47'ye yükselten Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Arsenal deplasmanına gidecek.
27 puanda kalan Everton ise Nottingham Forest'ı konuk edecek.
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