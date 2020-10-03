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    Chelsea, Crystal Palace'a gol yağdırdı

    Premier Lig'in 4. haftasında Lampard'ın takımı Chelsea, Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 16:58
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    Chelsea, Crystal Palace'a gol yağdırdı

    İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Frank Lampard'ın takımı Chelsea ile Roy Hodgson'ın çalıştırdığı Crystal Palace kozlarını paylaştı.

    CHELSEA'DEN 4 GOLLÜ GALİBİYET

    Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea rakibini gol yağmuruna tutarak 4-0 kazandı.

    Chelsea'nin gollerini 50. dakikada Ben Chilwell, 66'da Kurt Zouma, 78 ve 82'de penaltıdan Jorginho kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Chelsea puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise 6 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Chelsea sahasında Southampton ile mücadele edecek. Crystal Palace evinde Brighton'ı ağırlayacak

    Chelsea, Crystal Palace a gol yağdırdı #1

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