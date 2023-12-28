Chelsea, Crystal Palace'ı son dakikalarda yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Crystal Palace'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
13. dakikada Mykhailo Mudryk ile öne geçen Chelsea'ye Crystal Palace, 45. dakikada Michael Olise ile yanıt verdi.
Galibiyet 89'da geldi
89. dakikada kazanılan penaltıda Chukwunonso Madueke hata yapmadı ve Chelsea'nin karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu sonucun ardından 25 puana yükselen Chelsea ligdeki bir sonraki maçında Luton Town deplasmanına gidecek.
18 puanda kalan Crystal Palace ise Brentford'u konuk edecek.
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