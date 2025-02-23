Chelsea deplasmanda Aston Villa'ya yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa, Chelsea'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 57 ve 89. dakikalarda Marco Asensio kaydetti.
Chelsea'nin sayısını 9. dakikada Enzo Fernandez attı.
PUANINI 42 YAPTI
Bu sonuçla puanını 42 yapan Aston Villa, ligdeki bir sonraki maçında Crystal Palace deplasmanına gidecek.
43 puanda kalan Chelsea ise Southampton'ı konuk edecek.
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