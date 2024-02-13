Chelsea deplasmanda Crystal Palace'ı rahat geçti

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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Crystal Palace, Chelsea'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Chelsea'nin gollerini 47 ve 90. dakikalarda Conor Gallagher ile 90+4. dakikada Enzo Fernandez atarken Crystal Palace'ın sayısını 30. dakikada Jefferson Lerma kaydetti.
Sıradaki rakip Manchester City
Bu galibiyetle puanını 34'e yükselten Chelsea ligdeki bir sonraki maçında Manchester City deplasmanına gidecek.
24 puanda kalan Crystal Palace ise Everton'a konuk olacak.
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