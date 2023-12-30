Chelsea deplasmanda Luton Town'ı mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Luton Town, Chelsea'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Cole Palmer'dan 2 gol, 1 asist
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 70'te Cole Palmer ve 37'de Noni Madueke atarken Luton Town'ın sayılarını 80'de Ross Barkley ve 87'de Elijah Adebayo kaydetti.
Elijah Adebayo'nun 76. dakikada attığı gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.
Bu galibiyetle puanını 28'e yükselten Chelsea ligdeki bir sonraki maçında Fulham'ı konuk edecek.
15 puanda kalan Luton Town ise Burnley deplasmanına gidecek.
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