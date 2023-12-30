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Chelsea deplasmanda Luton Town'ı mağlup etti

Chelsea deplasmanda Luton Town'ı mağlup etti Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Luton Town'ı 3-2'yle geçti. Chelsea'de Cole Palmer, 2 gol ve 1 asistle oynadı.