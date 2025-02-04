Chelsea derbide West Ham United'ı mağlup etti

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasındaki Chelsea, West Ham United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
West Ham'ın 42. dakikada Jarrod Bowen ile öne geçtiği karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Pedro Neto ve 74. dakikada Aaron Wan-Bissaka (KK) kaydetti.
PUANINI 43 YAPTI
Bu sonuçla puanını 43 yapan Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Brighton & Hove Albion deplasmanına gidecek.
27 puanda kalan West Ham United ise Brentford'ı konuk edecek.
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