Chelsea efsanesi John Terry yuvaya döndü

Futbol kariyerinde uzun yıllar Chelsea'nin kaptanlığını yapan John Terry, İngiliz kulübüne geri döndü.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de kulübün efsane isimlerinden John Terry yuvaya döndü.

41 yaşındaki John Terry'nin Chelsea akademisinde antrenör danışmanı olarak kulübe katıldığı açıklandı. Terry altyapıda genç oyuncularla ve antrenör ekibiyle birlikte gelişim programında çalışacak.

ASTON VILLA’DA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

1995'te Chelsea altyapısına katılan John Terry, 2017'ye kadar mavi formayı giymiş ve daha sonra Aston Villa'da futbolu bırakmıştı.

Kariyerini noktaladıktan sonra Aston Villa'da yardımcı antrenörlüğe başlayan Terry, 2018'den 2021'in Temmuz ayına kadar Dean Smith'in yardımcılığını yaptı.