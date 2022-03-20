Chelsea efsanesi, kulübün satışına dahil oldu

Chelsea'nin efsanevi oyuncularından ve eski kaptanlarından John Terry, taraftarların oluşturduğu bir konsorsiyuma destek olarak kulüpten yüzde 10 hisse satın almak için başvuruda bulunacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar sonrasında Roman Abramovich tarafından satışa çıkartılan Chelsea'nin yeni sahibinin önümüzdeki ay belli olması bekleniyor.

Chelsea'yi satın alabilmek için üç resmi teklifin yapıldığı ifade edilirken kulübün eski kaptanlarından John Terry de satış sürecine dahil oldu.

JOHN TERRY HİSSE İÇİN TEKLİFTE BULUNACAK

Sky Sports'ta yer alan haberde, John Terry ile birlikte Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Claire Refferty'nin taraftarlardan oluşan True Blues Consortium'a destek olacağı ve kulüpten yüzde 10 hisse satın alabilmek için teklifte bulunacağı belirtildi.

John Terry sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Chelsea yeni bir döneme girerken, kulübün değerlerini ve tarihini benimle benzer vizyona sahip insanlarla korumak istiyorum." ifadelerini kullandı.