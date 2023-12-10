Chelsea, Everton deplasmanında yıkıldı!

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Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Everton ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla Everton olurken, Chelsea'de kötü gidişat devam etti.
Karşılaşmada Everton'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 90+2'de Norman Dobbin attı.
Everton, art arda üçüncü kez kazandı
Bu sonucun ardından Everton, Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. Arka arkaya 2. yenilgisini alan Chelsea, 19 puanda kaldı.
Everton, ligde gelecek hafta Burnley deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Sheffield Unitd'ı ağırlayacak.
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