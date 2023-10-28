Chelsea evinde Brentford'a boyun eğdi! Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea sahasında Brentford'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Chelsea ile Brentford karşı karşıya geldi.

Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge'de oynanan maçı konuk ekip Brentford, 2-0'lık skorla kazandı.

Brentford, tarihe geçti

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ethan Pinnock ve 90+6. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.

Brentford ayrıca Chelsea'ye konuk olduğu üç lig maçının tamamını kazandı ve bunu başaran tarihteki ilk takım oldu.

Chelsea, 12 puanda kaldı

Chelsea ise bu mağlubiyetle beraber 12 puanda kalırken, Brentford deplasmanda aldığı bu galibiyetle beraber puanını 13'e yükseltti.

Chelsea bir sonraki karşılaşmasında derbi mücadelesinde deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Brentford sahasında West ham United ile karşılaşacak.