Chelsea, eylül ayını gol atmadan tamamlıyor Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, eylül ayında oynadığı 3 lig maçını da gol atamadan geçirdi.

AA Chelsea, İngiltere Premier Lig'de eylül ayını gol atamadan tamamlayacak. Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, eylül ayında oynadığı 3 lig maçını da gol atamadan geçirdi. Chelsea, son olarak geçen pazar günü ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Eylül ayında oynadığı diğer maçlarda ise Chelsea, evinde Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olurken Bournemouth ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ligde yalnızca 5 puan topladılar Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, son transfer sezonlarında en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Chelsea, 6 maçta topladığı 5 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)