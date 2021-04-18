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    Chelsea FA Cup'ta finalde

    İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Manchester City'i 1-0 yenerek finale çıktı.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 02:20
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    Chelsea FA Cup'ta finalde

    FA Cup yarı final karşılaşmasında Chelsea ile Manchester City'i karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

    CHELSEA, ZİYECH'İN GOLÜYLE TURLADI

    55'inci dakikada Werner'in asistinde golü bulan Ziyech takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

    Rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, finale adını yazdıran taraf oldu.

    Chelsea FA Cup ta finalde #1

    İKİNCİ FİNALİST BUGÜN BELLİ OLACAK

    Chelsea'nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak karşılaşma sonrasında belli olacak.

    Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, saat 20:30'da Southampton ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf finalde Chelsea'nin rakibi olacak.

    Chelsea FA Cup ta finalde #2

    Chelsea FA Cup ta finalde #3

     

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