Chelsea, FA Cup'ta Morecambe'ye 5 attı

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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Premier Lig devi Chelsea ile İngiltere 2. Lig takımı Morecambe karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip Chelsea 5-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

CHELSEA, 5 GOLLE TURLADI

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri; 39 ile 70. dakikalarda Tosin Adarabioyo, 50. dakikada Christopher Nkunku ve 75 ile 77. dakikalarda Joao Felix kaydetti.

Öte yandan Chelsea'de Nkunku, 17. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Chelsea, FA Cup'ta tur atladı. Morecambe ise turnuvaya veda etti.