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    Chelsea, Frank Lampard ile yollarını ayırdı

    Chelsea Kulübü, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 14:37
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    Chelsea, Frank Lampard ile yollarını ayırdı

    Premier Lig'de 9. sırada yer alan Chelsea'de yönetim, önemli bir karar aldı.

    İngiliz kulübü, teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    EN GÜÇLÜ ADAY TUCHEL

    Chelsea'nin, İngiliz hocanın yerine son olarak PSG'de görev yapan Thomas Tuchel'i takımın başına getirmeyi planladığı belirtildi.

    Diğer adaylar ise Allegri ve Rangnick.

    Chelsea, Frank Lampard ile yollarını ayırdı #1

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