Chelsea, Frank Lampard ile yollarını ayırdı

Chelsea, Frank Lampard ile yollarını ayırdı

Chelsea Kulübü, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Premier Lig'de 9. sırada yer alan Chelsea'de yönetim, önemli bir karar aldı.

İngiliz kulübü, teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdığını açıkladı.

EN GÜÇLÜ ADAY TUCHEL

Chelsea'nin, İngiliz hocanın yerine son olarak PSG'de görev yapan Thomas Tuchel'i takımın başına getirmeyi planladığı belirtildi.

Diğer adaylar ise Allegri ve Rangnick.