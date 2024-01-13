Chelsea, Fulham'ı tek golle yıktı Chelsea, Premier Lig'in 21. haftasında evinde Fulham'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea ile Fulham karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Chelsea oldu.

Londra ekibine galibiyeti getiren golü 45+4. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti.

Chelsea, ilk kez art arda üç kez kazandı

Mauricio Pochettino'nun öğrencileri bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı. Marco Silva'nın takımı Fulham ise Arsenal galibiyeti sonrası yara aldı.

22. haftada Liverpool, Chelsea'yi konuk edecek

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 31'e çıkardı. Fulham ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Fulham ise Everton'u ağırlayacak.