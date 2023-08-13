Chelsea ile Liverpool berabere kaldı İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasındaki Chelsea-Liverpool maçı 1-1 tamamlandı.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasında dev bir maç oynandı. İki dev kulüp Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İki takım 1'er puan aldı

Maçta goller; 18. dakikada Luis Diaz ve 37. dakikada Disasi'den geldi.

29. dakikada Salah, 39. dakikada ise Chillwell'in golleri ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

Pochettino yeniden Premier Lig'de

Daha önce Tottenham'ı çalıştırmış olan Mauricio Pochettino, yeni takımı Chelsea ile yeniden Premier Lig'e döndü.

Arjantinli teknik direktör 1373 gün sonra ilk kez Premier Lig'de teknik direktör olarak maça çıktı.