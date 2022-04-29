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    Chelsea ile Manchester United yenişemedi

    İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
    • 29.04.2022 - 04:01
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    Chelsea ile Manchester United yenişemedi

    Ligin ertelemeli oynanan 34. hafta karşılaşmasında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kota alabilmek için mücadele eden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

    Alonso'nun golüne Ronaldo karşılık verdi

    AA'nın haberine göre; İik yarısı golsüz sona eren mücadelede Chelsea, 60. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 62. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

    Bu sonucun ardından Chelsea 66 puanla üçüncü sırada, Manchester United ise 55 puanla altıncı sırada kaldı.

    Chelsea ile Manchester United yenişemedi #1

    Chelsea ile Manchester United yenişemedi #2


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