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- Chelsea, Jerome Boateng ile prensipte anlaştı
Chelsea, Jerome Boateng ile prensipte anlaştı
Chelsea, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Jerome Boateng ile el sıkıştı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 17:17
- Güncelleme : 08.02.2021 - 17:56
Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Kevin-Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng'in, 10 yıllık Bayern Münih macerası sezon sonu bitebilir.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Todofichajes'in haberine göre Chelsea, Boateng'i kadrosuna katmak için oyuncuyla anlaşmaya vardı. Gana asıllı Alman oyuncunun 2021 yazında Bavyera ekibiyle sözleşmesi sona erecek.
Manchester City'nin 2010 yılında 12.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki futbolcu, City'de bir sezon geçirdikten sonra 13.5 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Jerome Boateng, Bavyera ekibiyle 8 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 5 Almanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.