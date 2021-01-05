Chelsea, Lampard'ın yerine Shevchenko'yu düşünüyor

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, başarısız sonuçlar nedeniyle koltuğu sallanan Frank Lampard'ın yerine Andriy Shevchenko'yu getirmeyi planlıyor.

Son günlerde aldığı başarısız sonuçların ardından Chelsea'de Frank Lampard'ın koltuğu tehlikede. İngiliz basınının haberine göre İngiliz kulüp, Lampard yerine arayışlara başladı.

Listenin başında ise takımın eski oyuncularından Andriy Shevchenko geliyor. Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştıran Shevchenko, futbolculuk yıllarında da Chelsea için oynamış ancak bekleneni gösterememişti.

ROMAN ABRAMOVIC'İN HAYALİ

Ukraynalı futbol efsanesi, Chelsea Başkanı Roman Abramovic'in 'hayalim' diyerek transfer ettiği bir futbolcuydu. Shevchenko'yu oldukça beğenen Roman Abramovic'in, bu kez teknik direktör olarak kendisini istediği belirtiliyor.