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    Chelsea, Lampard'ın yerine Shevchenko'yu düşünüyor

    Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, başarısız sonuçlar nedeniyle koltuğu sallanan Frank Lampard'ın yerine Andriy Shevchenko'yu getirmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 17:45
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    Chelsea, Lampard'ın yerine Shevchenko'yu düşünüyor

    Son günlerde aldığı başarısız sonuçların ardından Chelsea'de Frank Lampard'ın koltuğu tehlikede. İngiliz basınının haberine göre İngiliz kulüp, Lampard yerine arayışlara başladı.

    Listenin başında ise takımın eski oyuncularından Andriy Shevchenko geliyor. Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştıran Shevchenko, futbolculuk yıllarında da Chelsea için oynamış ancak bekleneni gösterememişti.

    Chelsea, Lampard ın yerine Shevchenko yu düşünüyor #1

    ROMAN ABRAMOVIC'İN HAYALİ

    Ukraynalı futbol efsanesi, Chelsea Başkanı Roman Abramovic'in 'hayalim' diyerek transfer ettiği bir futbolcuydu. Shevchenko'yu oldukça beğenen Roman Abramovic'in, bu kez teknik direktör olarak kendisini istediği belirtiliyor.

    Chelsea, Lampard ın yerine Shevchenko yu düşünüyor #2

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