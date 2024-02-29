Chelsea, Leeds United'ı 90'da geçti

ensonhaber.com
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Chelsea, Leeds United'ı ağırladı.
Mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başaran ev sahibi takım tur atladı.
Tur 90'da geldi
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Mykhaylo Mudryk ile 90. dakikada Conor Gallagher attı.
Leeds United'ın sayılarını 8. ve 59. dakikalarda Mateo Joseph kaydetti.
Chelsea'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış