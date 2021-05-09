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    Chelsea, Manchester City'yi 2 golle mağlup etti

    Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 11:33
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    Chelsea, Manchester City'yi 2 golle mağlup etti

    Premier Ligi'nin 35. haftasında lider Manchester City, sahasında Chelsea'yi konuk etti.

    İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde de karşı karşıya gelecek iki takımın kritik mücadelesinde kazanan, son dakika golüyle Chelsea oldu.

    Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakika Hakim Ziyech ve 90+2'te Marcos Alonso attı. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek City'nin 44. dakikada Sterling ile bulduğu gol, galibiyet için yeterli olmadı.

    Ev sahibi City, 45+3'te Agüero'nun ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

    Chelsea, Manchester City yi 2 golle mağlup etti #1

    CITY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEMEDİ

    Bu mağlubiyetle lider Manchester City 80 puanda kalırken, Chelsea 64 puanla 3. sıraya yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için önemli bir avantaj sağladı.

    Manchester City, Manchester United'ın Aston Villa'ya yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

    Chelsea, Manchester City yi 2 golle mağlup etti #2

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