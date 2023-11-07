Chelsea nefes kesen derbide Tottenham'ı yıktı Chelsea, Premier Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Tottenham Hotspur'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin 9 kişi tamamladığı maça iptal edilen goller damga vurdu.

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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham Hotspur, Londra derbisinde Chelsea'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Maça VAR damgası

6'da Dejan Kulusevski ile öne geçen Tottenham'da Heung Min Son'un 14'te attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Chelsea'de 21'de Raheem Sterling ve 28. dakikada Moises Caicedo'nun attığı goller de VAR incelemeleri sonrası geçerli sayılmadı.

33'te VAR incelemesi sonrası Chelsea'nin penaltı kazandığı pozisyon sonrası Tottenham'da Cristian Romero kırmızı kart gördü, 35'te Cole Palmer penaltıyı gole çevirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı tam 12 dakika uzadı ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Tottenham 9 kişi kaldı

55'te Tottenham'da Destiny Udogie de ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Chelsea, 75'te Nicolas Jackson'un attığı golle 2-1 öne geçti.

Tottenham bu gole hemen cevap vermek istedi ancak Eric Dier'in 79'da attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Chelsea'de ikinci golü atan Jackson, 90+4 ve 90+7'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşayan ve 26 puanda kalan Tottenham ligde gelecek hafta Wolverhampton Wanderers deplasmanına gidecek.

15 puana yükselen Chelsea, Manchester City'yi konuk edecek.