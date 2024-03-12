Chelsea, Newcastle United'ı 3 golle geçti Chelsea, Premier Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Nicolas Jackson, 57. dakikada Cole Palmer ve 76. dakikada Mykhaylo Mudryk atarken Newcastle United'ın sayılarını 43. dakikada Alexander Isak ve 90. dakikada Jacob Murphy kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 39'a yükselten Chelsea ligdeki bir sonraki maçında Burnley'i konuk edecek.

40 puanda kalan Newcastle United ise Cyrstal Palace deplasmanına gidecek.