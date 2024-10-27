Chelsea, Newcastle United'ı iki golle yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Chelsea oldu.

CHELSEA, EVİNDE KAZANDI

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nicolas Jackson ve 47. dakikada Cole Palmer attı. Newcastle United'ın tek golü 32. dakikada Alexander Isak'tan geldi.

CHELSEA, MANCHESTER UNITED'LA DEPLASMANDA OYNAYACAK

Chelsea, ligde Nottingham Forest beraberliği ve Liverpool yenilgisi sonrası iki maç sonra kazandı ve puanını 17'ye yükseltti. Newcastle United, 12 puanda kaldı.

Chelsea, ligde gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Arsenal'i ağırlayacak.