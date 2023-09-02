Chelsea, Nottingham Forest'a mağlup oldu Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea, sahasında Nottingham Forest'a 1-0'lık skorla yenildi.

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İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea, Nottingham Forest ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Forest oldu.

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 48. dakikada Anthony Elanga attı.

Chelsea, taraftarını üzdü

Pochettino yönetimindeki Chelsea, Luton Town galibiyetinin ardından iç sahada Nottingham Forest'a kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Nottingham Forest, 6 puan oldu

Bu sonucun ardından Nottingham Forest puanını 6'ya yükseltti. Chelsea 4 puanda kaldı.

Premier Lig'de milli aranın ardından oynanacak 5. haftada Chelsea, Bournemouth ile deplasmanda karşılaşacak. Nottingham Forest ise Burnley'i konuk edecek.