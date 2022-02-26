Chelsea satışa çıkarılıyor

Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle Chelsea sahibi Roman Abramovich'in İngiltere'ye girmesi yasaklandı. İngiliz kulübünün yakın zamanda satışa çıkarılması bekleniyor.

Ukrayna - Rusya savaşının etkileri hissedilirken, İngiltere yaptırım kararı aldı. Chelsea Futbol Takımı'nın sahibi Roman Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı.

Rus milyarderin İngiltere'ye girememesiyle Chelsea'nin satılma ihtimali ortaya çıktı. İngiliz kulübünün taliplileri kararın netleşmesini bekliyor.

Bloomberg'e konuşan ve ismi açıklanmayan bir yönetici, kulüp satışı için araştırma yapıldığını söyledi. Olası satış için kulüp, inceleme başlattı.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Roman Abramovich'in ülkeye girişine onay vermedi. Britanya İşçi Partisi üyesi Chris Bryant, Abramovich'in İngiltere'de kulüp sahibi olmaması gerektiğini söyledi.

SATILIRSA EN PAHALI KULÜPLERDEN BİRİ OLACAK

KPMG'ye göre Chelsea'nin şu anki değeri yaklaşık olarak 2.1 milyar dolar. Kulüp satılırsa Avrupa'da satılan en pahalı kulüplerden biri olarak tarihe geçecek.

Kulüp taliplileri, Chelsea'nin olası satışı için Birleşik Krallık'ın kararlarını bekliyor.

Aynı habere göre Amerikalı yatırımcılar Chelsea'nin satılmasını beklerken, Formula 1 takımlarından McLaren Racing'in ortaklarından MSP Sports Capital da Chelsea için şartlarını zorlayacak. MSP Sports Capital CEO'su Jeff Moorad, Chelsea için, "Global doğru markalardan bir tanesi" yorumunda bulundu.

SERVETİ 13 MİLYAR DOLAR

55 yaşındaki Roman Abramovich'in 13 milyar Dolar'lık serveti var. Rus milyarder 2003 yılında Chelsea'yi satın aldı. İngiliz ekibinin Rus milyarderine geçmesinin ardından Chelsea 2 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Dünya Kulüpler Kupası ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.