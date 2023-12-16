Chelsea, Sheffield United'ı iki golle geçti Chelsea, Premier Lig'in 17. haftasında evinde Sheffield United'ı 2-0'lık skorla yendi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Chelsea ile Sheffield United karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 54. dakikada Cole Palmer ve 61. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi.

Pochettino yönetimindeki Chelsea, 2 maç sonra ligde galibiyet aldı. Sheffield ise ligdeki 13. mağlubiyetini aldı.

Chelsea, puanını 22'ye çıkardı

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Chelsea, üst sıralara tırmanmak adına önemli bir galibiyet aldı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Wolves'a konuk olacak. Sheffield ise Aston Villa deplasmanına gidecek.