Chelsea, Southampton'ı farklı mağlup etti

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Southampton, Chelsea'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Disasi, 17. dakikada Nkunku, 34. dakikada Madueke, 77. dakikada Cole Palmer ile 87. dakikada Sancho atarken Southampton'ın tek sayısı 11. dakikada Aribo'dan geldi.
GALİBİYET SERİSİ
Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkararak puanını 28 yapan Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Tottenham Hotspur deplasmanına gidecek.
5 puanda kalan Southampton ise Aston Villa ile karşılaşacak.
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