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Haber Merkezi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de istikrarsız bir görüntü çiziyor.

Southampton maçı öncesinde yönetimi protesto eden bir grup Chelsea taraftarı takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek tezahüratlarda bulundu.

Chelsea taraftarlarının bu tezahüratı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CHELSEA'DE NE YAPTI?

Daha önce iki kez Chelsea'de görev yapan Jose Mourinho, İngiliz ekibinde 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak İngiliz taraftarların gönlünde taht kurmuştu.