Chelsea, Tottenham'ı net skorla geçti
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Chelsea, Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Trevor Chalobah ve 72. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

İç sahada 5 maçtır yenilmiyor

İç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselterek 51 puana ulaşan Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında West Ham United'ı konuk edecek.

60 puanda kalan Tottenham ise Liverpool deplasmanına gidecek.