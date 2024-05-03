Chelsea, Tottenham'ı net skorla geçti

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İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Chelsea, Tottenham Hotspur'u ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Trevor Chalobah ve 72. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
İç sahada 5 maçtır yenilmiyor
İç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselterek 51 puana ulaşan Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında West Ham United'ı konuk edecek.
60 puanda kalan Tottenham ise Liverpool deplasmanına gidecek.
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