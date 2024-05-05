Chelsea, West Ham United'a fark attı

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İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Chelsea ile West Ham karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 5-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi takımına galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Cole Palmer, 30. dakikada Conor Callagher, 36. dakikada Madueke, 48 ve 80. dakikalarda Nicolas Jackson kaydetti.
Chelsea, puanını 54 yaptı
Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 54 yaparak Avrupa kupalarına katılma ümidini sürdürdü. West Ham ise 49 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki karşılaşmada Chelsea, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. West Ham, sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.
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