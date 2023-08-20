Chelsea, West Ham United'a kaybetti Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, deplasmanda West Ham United'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde West Ham United ile Chelsea karşı karşıya geldi.

London Stadyumu'nda oynanan maçı West Ham United 3-1'lik skorla kazandı.

West ham üç golle kazandı

Ev sahibi West Ham'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nayef Aguerd, 53. dakikada Michail Antonio ve 90+5'te penaltıdan Lucas Paqueta kaydetti. Chelsea'nin golünü 28. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti.

Enzo penaltı kaçırdı

Enzo Fernandez karşılaşmanın 43. dakikasında Chelsea adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

West Ham'da ilk golü atan Nayef Aguerd karşılaşmanın 67. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Chelsea 1 puanda kaldı

Bu galibiyetle birlikte West Ham ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 3 yaptı. Konuk ekip Chelsea ise ligde ilk 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

West Ham ligin 3. haftasında Brighton'a konuk olurken, Chelsea sahasında Luton Town ile karşı karşıya gelecek.