Chelsea, Wolverhampton deplasmanında kaybetti

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İngiltere Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolverhampton 2-1'lik skorla kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3'te Matt Doherty kaydetti. Chelsea'nin tek golünü ise 90+6'da Christopher Nkunku attı.
İki takım da 22 puanda
Bu sonuçla birlikte Chelsea 22 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 22'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Wolverhampton deplasmanda Brentford'a konuk olacak.
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