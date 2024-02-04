Chelsea, Wolverhampton'a boyun eğdi Chelsea, Premier Lig'in 23. haftasında evinde Wolverhampton'a 4-2'lik skorla mağlup oldu.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakada kazanan 4-2'lik skorla Wolverhampton oldu.

Konuk ekibin golleri 22, 43 ve 82. dakikalarda Matheus Cunha, 43. dakikada Axel Disasi (k.k.)'den geldi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Cole Palmer, 86. dakikada Thiago Silva kaydetti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Liverpool maçını da 4-2 kaybeden Chelsea, son iki maçta kalesinde 8 gol gördü. Wolverhampton ise ligde iki maç sonra kazandı.

Chelsea'de kötü gidişat devam ediyor

Alınan bu sonucun ardından Chelsea 31 puanda kalarak kötü gidişini sürdürdü. Wolverhampton ise 32 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Crystal Palace'a konuk olacak. Wolves ise Brentford'u ağırlayacak.